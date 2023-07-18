Samsun'da arkadaşına borç veren genç tutuklandı Bir genç arkadaşına verdiği 4 bin 500 TL'yi alamayınca, bıçak zoruyla cep telefonunu gasbetmeye çalıştı. Bunun ardından arkadaşının şikayetiyle ekipler tarafından yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DHA Samsun'un İlkadım ilçesinde 12 Temmuz'da borç kavgasında hırsızlık yaşandı. 29 yaşındaki Abdulkadir Can, bir süre önce 26 yaşındaki arkadaşı Ahmet Can B.'ye 4 bin 500 TL borç verdi. İkili bunun ardından bir araya gelmesiyle borç konusunda tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Abdulkadir Can, ekmek bıçağı ile arkadaşını tehdit edip, cep telefonunu gasbetti. Şüpheli tutuklandı Bunun üzerine Ahmetcan B., polis merkezine giderek şikayette bulundu. Olayla ilgili çalışma başlatan ekipler, şüpheliyi dün akşam evinde yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Abdülkadir Can, bugün sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.