Samsun'da arkadaşını bıçakladı: Tutuklandı

DHA
Samsun'da dün sabah İlkadım ilçesinde Emrah Sağlam (36) ile arkadaşı H.Ç. (36) arasında tartışma çıktı.
Telefonda tartışan 2 arkadaş daha sonra Kışla Mahallesi'nde buluştu.
Tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüşmesi ile Emrah Sağlam, H.Ç.'yi 4 kez bıçaklayarak olay yerinden kaçtı.
Durumu ağır
Ağır yaralanan H.Ç., sağlık ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.
H.Ç. tedavi altına alınırken, yakalanan şüpheli tutuklandı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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