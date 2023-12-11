Samsun'da arkadaşını bıçakladı: Tutuklandı
DHA

Samsun'da dün sabah İlkadım ilçesinde Emrah Sağlam (36) ile arkadaşı H.Ç. (36) arasında tartışma çıktı.

Telefonda tartışan 2 arkadaş daha sonra Kışla Mahallesi'nde buluştu.

Tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüşmesi ile Emrah Sağlam, H.Ç.'yi 4 kez bıçaklayarak olay yerinden kaçtı.

Durumu ağır

Ağır yaralanan H.Ç., sağlık ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

H.Ç. tedavi altına alınırken, yakalanan şüpheli tutuklandı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)