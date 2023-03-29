Samsun'da arkadaşını vurdu, ‘bu iş daha bitmedi’ dedi Tartıştığı arkadaşını vuran şüpheli, sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Şüpheli, cezaevine götürüleceği sırada kendisini görüntüleyen muhabirlere, “Çekin ağabey çekin, bu iş burada bitmedi” diye konuştu.

DHA Samsun'un İlkadım ilçesi İlyasköy Mahallesi'nde dün akşam bir araya gelen M.K.(32) ve M.G.(33) isimli iki arkadaş arasında tartışma çıktı. Tartışma silahlı kavgaya dönüştü, M.G., belinden tabancasını çıkarıp M.K.'yi dizinden yaraladı. Biri hastaneye, diğeri cezaevine İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. M.K., ambulansla hastaneye kaldırılırken, şüpheli M.G. ise polis tarafından yakalanıp gözaltına alındı. "Bu iş daha bitmedi" Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Şüpheli, cezaevine götürüleceği sırada kendisini görüntüleyen muhabirlere, “Çekin ağabey çekin, bu iş burada bitmedi” dedi.