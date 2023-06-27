Samsun'da arkadaşının telefonunu çalan hırsız serbest bırakıldı Bafra ilçesinde arkadaşının telefonunu çalan şahıs şikayet üzerine karakola alındı. Son anda arkadaşı şikayetini geri çekerken hırsız da salıverildi.

İHA

Samsun'un Bafra ilçesinde ilginç bir olay yaşandı.

Ö.T., arkadaşı E.K. tarafından darbedildiği ve telefonunun gasp edildiği yönünde İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine giderek şikâyetçi oldu.

İhbarı değerlendiren Asayiş Büro Amirliği ekipleri Cilhane Mahallesi Yıldız Camisi civarında şüpheli E.K.’yi yakalayarak Asayiş Büro Amirliğine götürdü.

Şikayetinden vazgeçti

Burada arkadaşından şikâyetçi olan Ö.T., E.K.'nin telefonu geri vermesi üzerine şikayetinden vazgeçti.

E.K. ise ifadesinin ardından nöbetçi cumhuriyet savcısının talimatıyla serbest bırakıldı.