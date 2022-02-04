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    Samsun'da Atatürk heykeline saldıran iki şahıs tutuklandı

    Samsun'da Atatürk heykeline saldıran iki şahıs tutuklandı

    Atatürk Parkı'nda yer alan heykele halat bağlayarak zarar vermeye çalışan iki akraba cezaevine gönderildi.
    • AA & Ensonhaber
    • 04.02.2022 - 13:51
    • Güncelleme : 04.02.2022 - 14:49
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    Samsun'un İlkadım ilçesine bağlı Kale Mahallesi'nde bulunan Onur Anıtı'na dün iki şahıs tarafından çirkin bir saldırı girişiminde bulunulmuştu.

    Halat bağladıkları anıtı yıkmaya çalışan şahıslar bir süre sonra vazgeçip ortadan kaybolmuştu.

    Olay üzerine harekete geçen Samsun polisi, akraba oldukları tespit edilen B.F. ile C.F.'yi gözaltına almıştı.

    TUTUKLANDILAR

    B.F. ve C.F.'nin emniyetteki işemleri bugün tamamlandı.

    Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

    SUÇ MAKİNESİ ÇIKTILAR

    Öte yandan İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı'dan konuya ilişkin açıklama geldi.

    "Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısı"nda konuşan İsmail Çataklı; şüphelilerin çok fazla suç kaydının bulunduğunu ve birinin alkol aldığını söylediğini vurgulayarak konuyu takip ettiklerini belirtti.

    Atatürk heykeline saldırı anı

    Samsun da Atatürk heykeline saldıran iki şahıs tutuklandı #1

    Samsun da Atatürk heykeline saldıran iki şahıs tutuklandı #2


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