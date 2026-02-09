Samsun'da aynı gün, aynı sokakta eki eve giren hırsız yakalandı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Samsun’un Tekkeköy ilçesi Aşağı Çinik Mahallesi 561’inci Sokak’ta M.D., saat 11.30 sıralarında konteyner evine geldiğinde kapı kilidinin zorlanarak açıldığını fark etti. Evden 2 adet ağaç motoru, spiral makinesi, şarjlı matkap, yaklaşık 300 metre kablo ve demir balyozun çalındığını belirleyen M.D., durumu polise bildirdi.

ŞÜPHELİ KISA SÜREDE TESPİT EDİLDİ

İhbar üzerine çalışma başlatan Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, piyasa değeri yaklaşık 64 bin lira olan eşyaların M.Ö. isimli şüpheli tarafından çalındığını belirledi.

AYNI SOKAKTA İKİNCİ HIRSIZLIK

Polis ekiplerinin araştırmasını derinleştirmesiyle şüpheli M.Ö.’nün aynı gün saat 18.00 sıralarında yine aynı sokakta bulunan A.Y.’ye ait eve girdiği ortaya çıktı. Şüphelinin, evin demir korkuluklarını söküp camını kırarak yaklaşık 15 bin lira değerindeki su motoru ile 15 bin lira değerindeki kabloları çaldığı tespit edildi.

EVİNDE YAKALANDI

Kimliği belirlenen M.Ö., polis ekiplerince evinde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi.