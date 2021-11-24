Samsun'da baba ile oğul ölü bulundu

İşitme engelli kişi, babasının kalp krizi geçirip ölmesinin ardından kendisi de 2 saat sonra evlerinin 200 metre uzağında ölü bulundu.

Samsun'un Atakum ilçesi Erikli Mahallesi'nde fındık bahçesinde çalışmak için evden çıkan Erdoğan Matur'un eve dönmediğini fark eden işitme engelli oğlu Recep Matur, babasını aramaya başladı.

Bahçede babasının hareketsiz yattığını gören Recep Matur, işaret diliyle komşularına haber verdi.

HAYATINI KAYBETTİ

Mahallelinin ihbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, Erdoğan Matur'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Erdoğan Matur'un, ilk incelemede kalp krizinden yaşamını yitirdiği tespit edildi.

BÜYÜKBAŞ SALDIRISI OLABİLİR

Jandarma ekipleri, olay yerinde inceleme yaparken oğlu Recep’in ortadan kaybolduğu fark edildi.

Aile üyeleri ile komşular Recep Matur’un evlerinin 200 metre uzağında otlattığı büyükbaş hayvanlarının yanında cesedini buldu.

Vücudunda boynuz darbeleri olduğu tespit edilen Recep Matur’un büyükbaş saldırısına uğradığı değerlendiriliyor.

Jandarma ekipleri, baba ve oğlunun şüpheli ölümleriyle ilgili soruşturma başlattı.

"RECEP'İN KARDEŞİNE DE SALDIRIYORDU"

Erikli Mahallesi Muhtarı Hüseyin Sarı "Oğlu bahçeye geldiğinde babasının yerde hareketsiz olduğunu gördü. Bana haber verdiler. Sonra 112'ye ve jandarmaya haber verdik. Recep, mahallemizin maskotuydu. 7-8 tane kendi hayvanları var. Hayvanların içerisinde bir tane öküz var. Bu hayvan saldırgan olduğu için Recep'in kardeşine de saldırıyordu.

"2 SAAT ARAYLA ÖLDÜLER"

Recep de hayvanları otlatmadan getirirken öküz ona vurdu. Tahminen 50-60 metre sürükleyerek ormanın kenarına kadar indirmiş. Orada da kendisi rahmetli olmuş. Baba ve oğlu 2 saat arayla öldüler" diye konuştu.





























