Samsun'da baba ve oğlunu arazi için öldüren şahıs tutuklandı

Samsun'da baba ve oğlunu arazi için öldüren şahıs tutuklandı

Arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı baba-oğul komşularını tabancayla vurarak öldüren 51 yaşındaki Yunus Aslan, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Dün Samsun'un Salıpazarı ilçesi Tepealtı Mahallesi’nde, arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumetli olan Yunus Aslan ile komşusu İsmail Keskin ve oğlu Mahir Keskin arasında tartışma çıktı.

Tartışma, kısa sürede büyüyüp kavgaya dönüştü.

51 yaşındaki Yunus Aslan, belinden çıkardığı tabancayla İsmail ve Mahir Keskin’e ateş etti.

BABA VE OĞLU VURDU

Vücutlarına mermi isabet eden baba ve oğlu, kanlar içinde yere yığılırken, Yunus Aslan ise kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

KURTARILAMADILAR

Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, Mahir Keskin’in yaşamını yitirdiği belirlendi. İsmail Keskin de kaldırıldığı hastanede, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Olaydan sonra kaçan Yunus Aslan, jandarma ekiplerince saklandığı evde yakalandı.

TUTUKLANDI

Gözaltına alınan Aslan, ifadesi sonrası güvenlik önlemleri altında, çelik yelekli olarak sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.





















