Samsun'da babasını tüfekle öldürdü, babaannesini darbedip, evi ateşe verdi Samsun'da bir genç, babasını tüfekle vurarak öldürdü, babaannesini tüfeğin kabzası ile yaraladı, evi ateşe verdikten sonra araç gasp ederek kaçtı.

İHA

Samsun'da Alaçam ilçesinin Gökçeboğaz Mahallesi'nde, Doğukan A. (23), Köy Ürünleri Pazarı yakınlarında bulunan 2 katlı müstakil evde oturan babası Yaşar A.'nın (47) evine gitti.

Babasını tüfekle öldürüp kaçtı

Burada babaannesi Safinaz Doğan'ın (68) başına tüfekle vurarak darp etti. Babası Yaşar A.'ya da tüfekle ateş etti.

Kurşunların hedefi olan Yaşar A., olay yerinde hayatını kaybetti. Daha sonra evin 2. katını yakarak yoldan geçen bir aracı durdurarak aracı gasp etti. Gasp ettiği araçla olay yerinden kaçtı.

Olay yerine gelen jandarma ve itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.

Babaannesini yaraladı

Başına aldığı darbeyle yaralanan babaanne Safinaz Doğan, sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerinden gasp ettiği otomobille kaçan Doğukan A., Yakakent ilçesi girişinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayarak kaçtı.

Kaçan şahıs yakalandı

Yapılan kovalamacada polis ekipleri Etyemez Mahallesi yolunda kaçan otomobilin tekerine ateş ederek durdurdu.

Ekiplerce yakalanan şahıs, Alaçam İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.