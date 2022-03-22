Samsun'da, bankanın açığını bulup hesaplarına 16 milyar TL transfer yaptılar

Tesadüf eseri mobil bankacılık uygulamasının açığını bulup 70’e yakın işlemle 16 milyar TL parayı mevduat hesabına aktaran 2 kardeş, yaklaşık 80 bin TL’yi borcu olan akrabalara dağıttı.

Samsun’da ikamet eden Recep (26) ve Emre Gezek isimli kardeşler, tesadüf eseri mobil bankacılık uygulamasının açığını buldu. Kardeşler, özel bir bankada açtıkları yatırım hesabından milyarlarca lirayı, buldukları açıkla kendi hesaplarına aktardı.

Olayın ortaya çıkmasıyla kardeşler hakkında Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı’nda soruşturma başlatıldı.

Bankanın genel merkezi İstanbul’da olduğu için soruşturmaya İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nda devam edildi.

Banka hesapları dondurulan iki kardeş, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

2 GÜNDE 70 İŞLEM YAPTI

Soruşturma dosyasına göre Samsun’da bir akaryakıt istasyonunda çalışan Recep Gezek, kendi adına açtığı banka hesabını ağabeyi Emre Gezek ile ortak kullanıyordu. Emre Gezek, para çekmek isterken tesadüf eseri bankanın bir açığını buldu.

Bulduğu açıkla istediği miktarda parayı hesabına geçirebildiğini fark etti. Emre Gezek, 2 günde yaklaşık 70 işlem yapıp, açıktan yararlanarak hesabına toplam 16 milyar TL aktardı.

AKRABALARININ BORÇLARINI DA ÖDEDİLER

Cep telefonu ve lüks otomobil alan kardeşler, bazı akrabaların da borçlarını ödedi. Emre Gezek, para çekerken bulduğu açığı savcılıkta anlatırken şu ifadeleri kullandı:

“Banka hesabını kardeşim Recep G., 2018 yılında petrol istasyonunda çalışmaya başladığında maaşının yatması için Antalya Konyaaltı Yapı Kredi Şubesi’nden açtırmıştı. Kardeşim buraya gelince hesabı ortak kullanmaya başladık.

“KAFAMA GÖRE MİKTARLAR YAZDIM PARA MİKTARI MEVDUAT HESABI KISMINA GEÇTİ”

26 Şubat günü hesaba mobil bankacılık sisteminden erişim yaptım. Hesabın bakiyesi sıfırdı. Para yoktu. Daha sonra ben yatırım hesabına baktım. Hisse senedi hesabından para çek yazan menüden, para çekmek istedim. O kısma tıkladım. Miktar yazma kısmı çıktı. Oraya ben de kafama göre miktarlar yazdım. Her yazdığım para miktarı, mevduat hesabı kısmına geçti.

“AYNI GÜN CEP TELEFONU, OTOMOBİL ALMAK İÇİN 300 BİN TL HAVALE YAPTIM”

Bu şekilde bu işlemi yaklaşık 60-70 kez tekrarladım. Her defasında talebim gerçekleşti. Ben bu paralar ile aynı gün cep telefonu, otomobil almak için 300 bin TL havale yaptım. Ben parayı havale yaptıktan sonra hesaba bloke konduğu için parayı hesabına aktaramadı ve para geri bizim hesabımıza geldi. 40 bin TL'ye kadar ATM'lerden nakit çektim. Aynı gün akşam hesaba yine mobil bankacılıktan erişim yaptım. Hesabın yatırım menüsünden sabah yaptığım gibi hisse senedi para çek kısmından para çekmek istedim, ancak ret verdi. Cumartesiyi pazara bağlayan gece yani 27 Şubat günü gece saat 01.00 sıralarında hesaba yine erişim yapıp aynı menüden hisse senedi para çek menüsünden 7 milyar lira yazdım, çek diye tıkladım ‘onaylanmıştır’ dedi ve yazdığım miktar hesabımın mevduat hesabına bakiye olarak geçti.

“80 BİN TL’Yİ BORCU OLAN AKRABALARA AYNI HESAP ÜZERİNDEN EFT/HAVALE YAPTIK”

İki defa çekim talebinde bulundum hesabıma iki sefer para yansıdı. Hesapta cumartesi yaptığım çekim işlemleri ile birlikte 16 milyar lira para yansıdı. Bu durumu aile büyüklerimize anlattık. ‘Kimin borcu varsa bize gelsin’ dedik. 80 bin TL parayı borcu olan, ekonomik durumu kötü olan akrabalara aynı hesap üzerinden eft/havale yaptık.

“TALEPTE BULUNDUĞUMUZDA BLOKEYİ KALDIRIP HESABI AKTİFLEŞTİRDİLER”

Ben ve kardeşim bu işlemleri yaparken hesap blokeleniyordu. Bankayı aradığımızda ‘güvenlik sebebiyle hesaplar blokelenmiştir’ diyordu. Biz blokenin kaldırılması için talepte bulunduğumuzda blokeyi kaldırıp hesabı aktifleştirdiler. Pazartesi günü yani 28 Şubat günü hesap kardeşim Recep Gezek adına kayıtlı olduğu için Yapı Kredi Bankası'ndan kardeşimi aradılar.

“BANKA GÖREVLİSİ PARANIN KARŞILIKSIZ OLDUĞUNU SÖYLEDİ”

Kardeşime ‘hesabına yüklü miktarda para girişleri var, bunun kaynağı nedir bilginiz var mı?’ diye sordular. Kardeşim de ‘haberim var’ dedi. Banka görevlisi ‘nereden geldi’ diye kardeşime sordu. O da yatırım hesabından mevduat hesabına aktardığını söyledi. Banka görevlisi kardeşime ‘bu kadar yatırımınız var mıydı’ dedi. Kardeşim de ‘olmasa çekemezdim’ dedi. Banka görevlisi 'paranın karşılıksız olduğunu' söyledi. Kardeşim de kimseyi dolandırmadığını, kendi hesapları arasında yaptığı işlem olduğunu söyledi. Bu görüşme esnasında hesap blokelendi.”

“TELEFONUN ÜCRETİNİ POS CİHAZINDAN ÖDEDİK”

Recep Gezek ise ifadesinde şunları söyledi:

“26 Şubat günü evden ayrılıp işe gittim. Ben iş yerinde iken kardeşim hesabıma erişim yapmış. Yatırım hesabıma erişim yaptığında hisse senedi para çek kısmına miktarlar yazıp çekim talebinde bulunmuş. Yaptığı işlemler sonucu hesapta 800 milyon lira civarı para bakiye meydana geldiğini bana söyledi. Ben bu duruma çok şaşırdım ‘nasıl oldu anlat’ dediğimde, bana hesabın yatırım hesabı menüsünden hisse senedi para çek kısmına miktarlar yazıp ‘çek’ dediğinde paranın hesabın mevduat hesabı bölümüne bakiye olarak yansıdığını söyledi. Ben inanmadım. Kardeşim hesaba erişim yapıp benim başka bir bankaya ait hesabıma 100 bin TL havale yaptı. Bu havale miktarı başka bankadaki hesabıma bakiye olarak yansıdı. Hesaptan çıktık. Bir süre sonra dışarı çıkıp, Yapı Kredi Bankası hesabımdan ATM’den 10 bin TL çektik. Sonra bir teknoloji mağazasına gidip 100 bin TL'ye üç adet telefon aldık. Telefonun ücretini pos cihazından ödedik.

“7 MİLYAR LİRA HESABIMIN MEVDUAT HESABI BÖLÜMÜNE BAKİYE OLARAK YANSIDI”

Eve döndük ve kardeşime ‘bu işlemi nasıl yaptın göster’ dedim. O da hesaba erişim yaptı. Yatırım hesabı bölümünden hisse senedi para çek menüsüne girdi. 7 milyar lira yazdı, onayla dedi ve mevduat hesabıma bu miktar bakiye olarak geçti.

Tekrar aynı işlemi yaptı yine 7 milyar TL hesabımın mevduat hesabı bölümüne bakiye olarak yansıdı. Hesapta bakiye miktarı yaklaşık 16 milyar lira oldu. Hesapta başka işlem yapmadık ve çıkış yaptık. Cumartesiyi pazara bağlayan gece tarih değiştiği için, tekrar dışarı çıkıp yine ATM'den 5 bin TL ben çektim.

Kardeşim de kendi hesabına aktardığı Yapı Kredi Bankası'na ait kartından 8 bin TL çekti ve eve geri geldik.

Ben pazar sabah tekrar saat 06.00 sıralarında işe gittim. Saat 16.00'ya kadar hesaptan hiçbir işlem yapmadık. Ben eve geldikten sonra araç almak için kardeşimin iletişim kurduğu bir oto galeri ile görüştük. Pazarlık yaptık 300 bin TL'ye anlaştık.

Parayı hesaptan galeri sahibinin hesabına havale yaptık. Para hesabına geçti. Biz arabayı pazartesi teslim alacaktık daha sonra galeri sahibinin hesabına banka bloke koyduğu için araba alamadık.

Ayrıca akrabalara haber verip ‘borcu olanlar bize haber verin yardım edeceğiz’ dedik. Akrabalara bu hesaptan yaklaşık 80 bin TL havale yaptık. Hesabın ekstresine bakıldığında tespit edilir. Para gönderdiğimiz akrabalardan parayı çekip kullananlar oldu.”