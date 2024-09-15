İHA
Samsun'un İlkadım ilçesi İstasyon Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda Eray Şeker (23) idaresindeki 52 LG 988 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkıp ağaçlara ve banka çarpıp bankı parçaladı.
PARKTAKİ ÇOCUKLAR ÖLÜMDEN DÖNDÜ
Kazadan hemen önce bankın üzerinde oynayan çocukların plastik banktan aşağı inip kenara doğru gitmeleri, muhtemel bir faciayı önledi.
ARAÇTAKİ 2 KİŞİ HAFİF YARALANDI
Kaza sırasında vatandaşlar panik yaşarken, sürücü Eray Şeker ile aynı araçta bulunan Mustafa Büyükgöl (18) yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Gazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza anı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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