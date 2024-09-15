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Samsun'da bankta oynayan çocukların bulunduğu yere otomobil çarptı

Samsun'da bankta oynayan çocukların bulunduğu yere otomobil çarptı Yoldan çıkan otomobil yol kenarındaki ağaçlara ve banka çarparken, güvenlik kamerası tarafından görüntülenen kazada oyun oynayan çocuklar ve bankta oturanlar ölümden döndü.