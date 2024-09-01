Samsun'da bekçilerin boş arazide bulduğu koliden binlerce adet uyuşturucu hap çıktı Bekçilerin geceleyin boş arazide fark ettiği koliden 4 bin 47 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

İHA

Samsun’un İlkadım ilçesi Liman Mahallesi'nde, İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli gece bekçileri devriye gezerken gece saat 03.30 sıralarında boş arazi içinde bir koliyi fark ettiler.

KOLİDEN BİNLERCE UYUŞTURUCU HAP ÇIKTI

İçinde uyuşturucu hap olan koli Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine haber verildi. Kolide yapılan aramada 4 bin 47 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Olayla ilgili koliyi boş araziye bıraktığı tespit edilen A.K.Y. ve F.Ç. narkotik ekipleri tarafından gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)