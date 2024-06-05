Samsun'da beşinci kattan düşen 2 yaşındaki kız çocuğu can verdi

İHA
Samsun'un Atakum ilçesinden annesiyle birlikte İlkadım ilçesi Rasathane Mahallesi'ndeki babannesinin evine misafirliğe giden 2 yaşındaki Irak uyruklu Nevin Naz Hassan Tahan, beşinci katın penceresinden aşağı düştü.
Düşerken önce karayemiş ağacının dallarına çarpan çocuk, daha sonra da beton kaldırıma çakıldı.
Hastanede can verdi
Yaralanan küçük kız ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırıldı.
Ağır yaralanan kız çocuğu, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Kızının ölüm haberini alan Aya Attıha Arrak Tahan, hastane koridorunda sinir krizi geçirdi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış