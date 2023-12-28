Samsun'da bıçaklı kavga: Akrabasını öldürdü Samsun'da bıçaklı kavgada yaralanan baba ve oğlu hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan genç yaşamını yitirdi.

AA & Ensonhaber

Samsun'un Bafra ilçesi Çilhane Mahallesi'ndeki bir ikamette akraba oldukları öğrenilen Semih A. (22) ile E.K., henüz bilinmeyen nedenle kavga etti.

Dışarı taşan olayda E.K., Semih A.'yı göğsünden ve sırtından bıçakla ağır yaraladı.

Kavgayı ayırmak isteyen baba Semih A.'nın babası H.A. (63) da elinden yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hastanede can verdi

Yaralılar ambulansla Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken durumu ağır olan S.A., hastanedeki müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Semih A., doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinden kaçan E.K., Bafra Trafik Denetleme Büro Amirliği'ne giderek teslim oldu.