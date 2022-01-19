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Samsun'da bıçaklı saldırı: 1 yaralı
Çocukluk arkadaşının kardeşi tarafından bıçaklı saldırıya uğrayan bir kişi, iki bacağından da yaralandı.
- İHA
- 19.01.2022 - 16:35
- Güncelleme : 19.01.2022 - 16:55
Samsun'da Canik ilçesine bağlı Mekke Caddesi'nde 24 yaşındaki U.T. isimli şahıs, bıçaklı saldırıya uğradı.
U.T. her iki bacağından yaralanırken, olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
SALDIRGAN ARKADAŞININ KARDEŞİ ÇIKTI
Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan U.T. tedavi altına alındı. Yaralı genç, kendisini çocukluk arkadaşının kardeşi A.M.'nin bıçakladığını ileri sürdü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.