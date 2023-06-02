Samsun'da bıçaklı, sopalı kavga: 1 ölü Samsun'da bıçaklı ve sopalı kavgada iki çocuk babası genç hayatını kaybetti, 2 kişi de hafif şekilde yaralandı. Kavga anları ise anbean kameraya yansıdı.

İHA Samsun'un Canik ilçesinde Şehit Mesut Birinci Caddesi'nde 25 yaşındaki Emin Kanbay ile 42 yaşındaki C.D. arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda C.D. yanında bulunan bıçakla Kanbay'ı ağır yaraladı, C.D. ise sopayla darbedildi. Hastanede hayatını kaybetti Sağlık ekiplerince kentteki özel hastaneye kaldırılan Kanbay, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Gözaltına alınan C.D. tedavi için Gazi Devlet Hastanesine götürüldü. Kanbay'ın cansız bedeni otopsi işlemleri için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. O anlar kamerada Sopalı ve bıçaklı kavga anları ise vatandaşlar tarafından cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.