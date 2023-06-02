İHA

Samsun'un Canik ilçesinde Şehit Mesut Birinci Caddesi'nde 25 yaşındaki Emin Kanbay ile 42 yaşındaki C.D. arasında tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda C.D. yanında bulunan bıçakla Kanbay'ı ağır yaraladı, C.D. ise sopayla darbedildi.

Hastanede hayatını kaybetti

Sağlık ekiplerince kentteki özel hastaneye kaldırılan Kanbay, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Gözaltına alınan C.D. tedavi için Gazi Devlet Hastanesine götürüldü.

Kanbay'ın cansız bedeni otopsi işlemleri için Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Samsun'da bıçaklı, sopalı kavga: 1 ölü

O anlar kamerada

Sopalı ve bıçaklı anları ise vatandaşlar tarafından cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.