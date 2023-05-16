Samsun'da bileğine makas batan çocuk yaralandı

İHA
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde yürekleri ağza getiren bir olay yaşandı.
Selyeri Mahallesi'nde meydana gelen olaya göre göre, 14 yaşındaki ortaokul 8.sınıf öğrencisi B.Ç., ölümle burun buruna geldi.
Genç çocuk evlerinin önünde park halindeki kendilerine ait minibüsün torpidosundaki cüzdanını almak isterken torpidoda bulunan makas sol elinin bileğine saplandı.
Hastaneye kaldırıldı
Makas bileğinde ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
B.Ç.'nin koluna saplanan makas sağlık personelinin müdahalesi sonucu bulunduğu yerden çıkartıldı.