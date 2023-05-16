Samsun'da bileğine makas batan çocuk yaralandı
İHA

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde yürekleri ağza getiren bir olay yaşandı.

Selyeri Mahallesi'nde meydana gelen olaya göre göre, 14 yaşındaki 8.sınıf öğrencisi B.Ç., ölümle burun buruna geldi.

Genç çocuk evlerinin önünde park halindeki kendilerine ait minibüsün torpidosundaki cüzdanını almak isterken torpidoda bulunan sol elinin bileğine saplandı.

Hastaneye kaldırıldı

Makas bileğinde ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

B.Ç.'nin koluna saplanan makas sağlık personelinin müdahalesi sonucu bulunduğu yerden çıkartıldı.