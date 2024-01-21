Samsun'da bilgisayar monitörüne sakladığı uyuşturucuyla kıskıvrak yakalandı

Uyuşturucuyla mücadele hız kesmeden devam ediyor.
Yetkililer uyuşturucu ticareti yapmak isteyenlere göz açmıyor.
Olayın adresi bu sefer Samsun oldu.
M.A isimli bir vatandaş otobüsle İstanbul'dan Samsun'a geldi.
Uyuştucuları monitöre sakladı
Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele çalışmaları yapan Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli şahsın valizinde arama yaptı.
Zanlının uyuşturucuları sakladığı yer ise dikkat çekti.
26 gram metamfetamin ele geçirildi
Narkotik polisleri, valizin içindeki elektrik ısıtıcı ve bilgisayar monitörünü söküp içine baktığında zulalanmış 2 paket halinde 26.47 gram metamfetamin ele geçirdi.
Adliyeye sevk edildi
Uyuşturucu maddeler ele geçirilirken M.A. ise gözaltına alındı.
Sorgulanması tamamlanan uyuşturucu taciri M.A. "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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