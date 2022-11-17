Yıkım çalışmalarının devam ettiği iş merkezindeki dev kolon, büyük bir gürültü ile yıkıldı. O anlar, cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Samsun’un İlkadım ilçesine bağlı Bankalar Caddesi ile Kuyumcular Çarşısı arasında bulunan Anakent İş Merkezi’nin Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından yıkım işlemine başlandı.

Yıkım işini üstlenen şirket, dış cephenin ardından betonarme kısma başlandı. Firma tarafından akşam saatlerinde yıkılması planlanan ön kısımdaki tek kolon çatırdamaya başladı.

İHA’nın haberine göre; daha önce polis tarafından araç trafiğine kapatılan yok, yaya trafiğine de kapatıldı.

Çevreyi toz bulutu kapladı

Binanın önündeki dev kolon ve bağlı olduğu kısım büyük bir gürültüyle yıkıldı. Kolonun yıkılmasının ardından çevreyi toz bulutu kapladı. O anları bir vatandaş cep telefonu ile görüntüledi.

“Allah’tan can kaybı ve yaralanma olmadı”

Olay anını anlatan Kaan Efe isimli vatandaş, “Kolonun bağlantılarını sökmüşlerdi. Ondan sonra polisler geldi. Yıkım için akşamı bekliyorlardı. Saat 13.00 gibi çatırdama sesleri gelmeye başladı. Kolonun yıkılacağı anlaşılınca yol kapatıldı. Daha sonra dev kolon yıkıldı. Allah’tan can kaybı ve yaralanma olmadı." dedi.

Yıkımın ardından Bankalar Caddesi tamamen araç ve yaya trafiğine kapatılırken, 10 katlı dev binanın yıkım işlemi devam ediyor.

Samsun'da, binanın yıkılma anları kameraya yansıdı VİDEO