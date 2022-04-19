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    Samsun'da bir baba, kızı tarafından uyurken baltayla öldürüldü

    Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen kanser hastası Zehra Başaran, gece saatlerinde babasına uyurken balta ile saldırarak ölümüne neden oldu.
    • 19.04.2022 - 13:12
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    Samsun'da bir baba, kızı tarafından uyurken baltayla öldürüldü

    İstanbul Esenyurt’ta ikamet eden 5 çocuk babası Hidayet Başaran (66), 3 gün önce eşi ve kızı Zehra Başaran (45) ile memleketi Samsun’a geldi.

    Yıllar önce eşinden ayrılan ve ailesiyle yaşayan Zehra Başaran’ın, psikolojik sıkıntıları olduğunu öğrenildi.

    Yazlarını Ladik ilçesinde, Akyakar Mahallesi’nde geçiren aile, gece saatlerinde dehşeti yaşadı.

    İHA’nın haberine göre; Zehra Başaran, babası uyuduğu sırada baltayla saldırdı.

    Kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı

    Kafasından ve çeşitli yerlerinden yaralanan Hidayet Başaran, kaldırıldığı Ladik Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

    Hidayet Başaran’ın cenazesi, otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

    Samsun da bir baba, kızı tarafından uyurken baltayla öldürüldü #1

    Çelişkili ifadeler verdi

    Jandarma tarafından gözaltına alınan Zehra Başaran’ın kendisinin kanser hastası olduğunu ileri sürerek çelişkili ifadeler verdiği öğrenildi.

    Jandarmadaki sorgusunun ardından Ladik Adliyesine sevk edilen Zehra Başaran çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

    Samsun da bir baba, kızı tarafından uyurken baltayla öldürüldü #2


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