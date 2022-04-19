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Samsun'da bir baba, kızı tarafından uyurken baltayla öldürüldü

Samsun'da bir baba, kızı tarafından uyurken baltayla öldürüldü

Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen kanser hastası Zehra Başaran, gece saatlerinde babasına uyurken balta ile saldırarak ölümüne neden oldu.