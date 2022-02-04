Samsun'da bir kadın kocasına falçata ile saldırdı

Samsun'da bir kadın kocasına falçata ile saldırdı

Samsun'da yabancı uyruklu bir kadın aralarında tartışma çıkan kocasını falçatayla karnından yaraladı.

Samsun’un Atakum ilçesi Mimarsinan Mahallesi’nde meydana gelen olayda, edinilen bilgiye göre Irak uyruklu 39 yaşındaki S.M.A.T. adlı kadın, kocası ile tartıştı.

FALÇATAYLA KARNINDAN YARALADI

S.M.A.T, tartışma esnasında eline aldığı falçatayla kocasını karnından yaraladı.

112 ekipleri tarafından ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan yaralı tedavi altına alınırken, S.M.A.T. ise Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.