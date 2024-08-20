Haberler



3. Sayfa



Samsun'da bir kadın yorgun merminin hedefi oldu: 5 gözaltı

Samsun'da bir kadın yorgun merminin hedefi oldu: 5 gözaltı Samsun'da tarlada çalıştığı esnada yorgun merminin hedefi olan bir kadın ağır yaralandı. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.