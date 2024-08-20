Samsun'da bir kadın yorgun merminin hedefi oldu: 5 gözaltı

Samsun'un Salıpazarı ilçesi Kuşcağız Mahallesi'nde M.Ç.'ye ait bir düğünde havaya açılan ateşlerden geldiği tahmin edilen yorgun mermi olay yerinin yakınında bulunan bir tarlada çalışan 56 yaşındaki N.K. isimli kadına isabet etti.
Sırtından yaralanan kadın, çevredeki vatandaşların imkanlarıyla Salıpazarı Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Burada yapılan ilk müdahaleler sonrasında yaralı kadın, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.
YAŞAM SAVAŞI VERİYOR
Tedavisi devam eden N.K.'nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri olayla ilgili başlattığı soruşturma kapsamında olay yerinin yakınındaki düğün merasiminde bulunan A.Ç., O.Ç., O.A., A.Ö. ve B.K. isimli şahısları gözaltına aldı.
Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürdürülüyor.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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