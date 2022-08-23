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Samsun’da bir kişi akrabası tarafından öldürüldü

Samsun’da bir kişi akrabası tarafından öldürüldü

Akaryakıt istasyonunda silahlı saldırıya uğrayan bir kişi hayatını kaybetti. Katil zanlısı akraba ise JASAT tarafından gözaltına alındı.