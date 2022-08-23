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    Samsun’da bir kişi akrabası tarafından öldürüldü

    Akaryakıt istasyonunda silahlı saldırıya uğrayan bir kişi hayatını kaybetti. Katil zanlısı akraba ise JASAT tarafından gözaltına alındı.
    • 23.08.2022 - 09:06
    • Güncelleme : 23.08.2022 - 09:44
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    Samsun’da bir kişi akrabası tarafından öldürüldü

    Samsun'un Çarşamba ilçesinin Kumköy Mahallesi'ndeki akaryakıt istasyonuna giden Mahmut Gözüpek, akrabası olan Samet Gözüpek'in silahlı saldırısına uğradı.

    Pompalı tüfekle ateş açılması sonucu ağır yaralanan Mahmut Gözüpek, hemen Çarşamba Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

    Katil zanlısını JASAT yakaladı

    31 yaşındaki adam, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

    Olay yerinden kaçan Samet Gözüpek ise JASAT ekiplerinin takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

    İHA’nın haberine göre cinayetle ilgili soruşturma başlatıldı.

    Samsun’da bir kişi akrabası tarafından öldürüldü #1


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