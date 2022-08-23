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- Samsun’da bir kişi akrabası tarafından öldürüldü
Samsun’da bir kişi akrabası tarafından öldürüldü
Akaryakıt istasyonunda silahlı saldırıya uğrayan bir kişi hayatını kaybetti. Katil zanlısı akraba ise JASAT tarafından gözaltına alındı.
- 23.08.2022 - 09:06
- Güncelleme : 23.08.2022 - 09:44
Samsun'un Çarşamba ilçesinin Kumköy Mahallesi'ndeki akaryakıt istasyonuna giden Mahmut Gözüpek, akrabası olan Samet Gözüpek'in silahlı saldırısına uğradı.
Pompalı tüfekle ateş açılması sonucu ağır yaralanan Mahmut Gözüpek, hemen Çarşamba Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Katil zanlısını JASAT yakaladı
31 yaşındaki adam, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Olay yerinden kaçan Samet Gözüpek ise JASAT ekiplerinin takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı.
İHA’nın haberine göre cinayetle ilgili soruşturma başlatıldı.