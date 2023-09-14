Samsun'da bir kişiyi gasbeden karı-koca yakalandı Yabancı uyruklu bir kişinin darbedilerek silah zoruyla parasının gasp edilmesi olayıyla ilgili gözaltına alınan karı-koca adliyeye sevk edildi.

İHA Yurt genelinde asayiş güvenliği çevresinde vatandaşların canını tehlikeye atan şahıslara geçit verilmiyor. Bu kapsamda çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Samsun'un İlkadım ilçesi Rasathane Mahallesi'nde Irak uyruklu Khudhaır Z.S.A.D., 1'i Irak uyruklu 3 kişinin evine gelerek kendisini darbettiğini ifade etti. Öte yandan kafasına silah kabzasıyla vurarak telefonunu ve 2 bin 500 TL parasının zorla aldıklarını söyleyerek polise şikayette bulundu. 2 şüpheli yakalandı İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili A.Ö. ve eşi Ç.Ö.'yü yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki sorguları tamamlanan karı-koca bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA) Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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