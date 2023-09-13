Samsun'da bir şahıs, eşinin ölümünden ceza alan doktoru kaçırdı Atakum ilçesinde bir kişi, eşinin ölümünden ceza alan doktoru aracına binerek silah zoruyla kaçırdı. Polisin müdahalesi sonucu doktor kısa sürede kurtarıldı, şahıs ise silahını atıp kaçtı.

İHA Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli Genel Cerrahi Uzm. Dr. Mustafa Erdem, Atakum ilçesinde berbere giderken aracına binen G.E. tarafından silah zoruyla kaçırıldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine polis alarma geçti. Ekipler, 55 AEB 757 plakalı otomobilin peşine düştü. Önü kesilerek durduruldu Araç, Ankara yolunda polis tarafından önü kesilerek durduruldu. Şüpheli polisten kaçtı Doktor herhangi bir yara olmadan kurtarılırken, G.E. ise silahını atarak kaçtı. Polis şahsı yakalamak için geniş çaplı operasyon başlattı. Hayatını kaybeden kadının kocası Zanlının, Sinop’ta 2017 yılında safra kesesi ameliyatında aort damarının kesilmesi sonucu hayatını kaybeden 29 yaşındaki Çiğdem E.’nin kocası olduğu ortaya çıktı. Şahsın doktorun aracına bindiği, aralarında tartışma çıktığı, silah çekerek Ankara yoluna gitmesini istediği, polisin operasyonuyla doktorun 15 dakika içinde yara almadan kurtarıldığı, G.E.'nin ise silahını atıp kaçtığı öğrenildi. Doktor ceza almıştı Dr. Mustafa Erdem, Sinop'ta 2017 yılında safra kesesi ameliyatında aort damarının kesilmesi sonucu hayatını kaybeden 29 yaşındaki Çiğdem E. ile ilgili davada kusurlu bulunmuştu. Doktora 2 yıl 1 ay hapis cezası verilmişti. Bu hapis cezası 15 bin TL para cezasına çevrilmişti. Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA) Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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