Samsun'da bir şahıs kahvehaneye silahla baskın yaptı: 1 ölü 4 yaralı

Samsun'da bir şahıs kahvehaneye silahla baskın yaptı: 1 ölü 4 yaralı

Bir kahvehane baskınında 1 kişinin ölümüne, 4 kişinin yaralanmasına yol açtığı iddia edilen katil zanlısının aracında çok sayıda mermi bulundu.

Samsun’un Bafra ilçesinde, 50 metre ileride Güven Sokak'ta aracını park ettikten sonra kahvehaneye gelen 36 yaşındaki Uğur Demet, burada masada oturan 55 yaşındaki Selçuk Söyleyen'e ateş etti.

6 kurşun isabet eden Selçuk Söyleyen ağır yaralandı.

Daha sonra kahvehanede açtığı rastgele ateş sonucunda Necmi Bülbül(55), Aziz Namlı(40) ve Zeynel Dönge(38) yaralandı.

KAHVEHANE ÇIKIŞINDA SİLAHLI SALDIRIYA UĞRADI

Kahvehaneden çıkan Uğur Demet ise, kahvehane dışında henüz kimliği belirlemeyen bir kişi tarafından açılan ateş sonucu karın boşluğuna ve kasığına aldığı kurşunlarla yere yığıldı.

Yaralılar Selçuk Söyleyen, Necmi Bülbül, Aziz Namlı, Zeynel Dönge ve Uğur Demet 112 acil servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırıldı.





HAYATINI KAYBETTİ

Hastaneye kaldırılan yaralılardan Selçuk Söyleyen tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kahvehanede duvardan seken merminin şakak kemiğine gelmesiyle yaralanan Zeynel Dönge ve koluna kurşun isabet eden Necmi Bülbül tedavilerinin ardından taburcu edildi.





YOĞUN BAKIMA ALINDI

Karın bölgesine ve kasığına aldığı mermilerle ağır yaralanan Uğur Demet, polis korumasında Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne, Aziz Namlı da Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Demet yapılan ameliyatın ardından yoğun bakıma alındı.

Samsun'da bir şahıs kahvehaneye silahla baskın yaptı: 1 ölü 4 yaralı







ARAÇTA ÇOK SAYIDA MERMİ BULUNDU

Çalışmalarını sürdüren İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri bu sabah Demet’in olay yerine geldiği Güven Sokak’ta park halinde bulunan aracını çekiciyle Asayiş Büro Amirliği’ne getirdi.

Burada yapılan aramada araçta çok sayıda mermi bulundu. 3 gün önce aynı kahvehanede Selçuk Söyleyen ile Umut Demet arasında tartışma yaşandığı öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.



