- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Samsun'da bir şahıs kahvehaneye silahla baskın yaptı: 1 ölü 4 yaralı
Samsun'da bir şahıs kahvehaneye silahla baskın yaptı: 1 ölü 4 yaralı
- İHA
- 03.09.2021 - 16:39
- Güncelleme : 03.09.2021 - 16:46
Samsun’un Bafra ilçesinde, 50 metre ileride Güven Sokak'ta aracını park ettikten sonra kahvehaneye gelen 36 yaşındaki Uğur Demet, burada masada oturan 55 yaşındaki Selçuk Söyleyen'e ateş etti.
6 kurşun isabet eden Selçuk Söyleyen ağır yaralandı.
Daha sonra kahvehanede açtığı rastgele ateş sonucunda Necmi Bülbül(55), Aziz Namlı(40) ve Zeynel Dönge(38) yaralandı.
KAHVEHANE ÇIKIŞINDA SİLAHLI SALDIRIYA UĞRADI
Kahvehaneden çıkan Uğur Demet ise, kahvehane dışında henüz kimliği belirlemeyen bir kişi tarafından açılan ateş sonucu karın boşluğuna ve kasığına aldığı kurşunlarla yere yığıldı.
Yaralılar Selçuk Söyleyen, Necmi Bülbül, Aziz Namlı, Zeynel Dönge ve Uğur Demet 112 acil servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırıldı.
HAYATINI KAYBETTİ
Hastaneye kaldırılan yaralılardan Selçuk Söyleyen tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Kahvehanede duvardan seken merminin şakak kemiğine gelmesiyle yaralanan Zeynel Dönge ve koluna kurşun isabet eden Necmi Bülbül tedavilerinin ardından taburcu edildi.
YOĞUN BAKIMA ALINDI
Karın bölgesine ve kasığına aldığı mermilerle ağır yaralanan Uğur Demet, polis korumasında Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne, Aziz Namlı da Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.
Demet yapılan ameliyatın ardından yoğun bakıma alındı.
Samsun'da bir şahıs kahvehaneye silahla baskın yaptı: 1 ölü 4 yaralı
ARAÇTA ÇOK SAYIDA MERMİ BULUNDU
Çalışmalarını sürdüren İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri bu sabah Demet’in olay yerine geldiği Güven Sokak’ta park halinde bulunan aracını çekiciyle Asayiş Büro Amirliği’ne getirdi.
Burada yapılan aramada araçta çok sayıda mermi bulundu. 3 gün önce aynı kahvehanede Selçuk Söyleyen ile Umut Demet arasında tartışma yaşandığı öğrenildi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.