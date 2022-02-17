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- Samsun'da bir şahıs, paramparça olan araçtan sağ çıktı
Samsun'da bir şahıs, paramparça olan araçtan sağ çıktı
Atakum ilçesinde kontrolden çıkarak köprü bariyerine çarpan araç sürücüsü, kazayı yaralı şekilde atlattı.
- İHA
- 17.02.2022 - 09:05
- Güncelleme : 17.02.2022 - 09:36
Samsun'un Atakum ilçesinde seyir halinde olan Ahmet Sertgün, kullandığı 55 BBR 35 plakalı otomobilin hakimiyetini kaybetti.
Kontrolden çıkan otomobil, köprünün bariyerine çarparak durabildi.
Kazada otomobil adeta hurdaya dönerken, şoförü ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.
ARAÇTAN SAĞ ÇIKTI
Sertgün, paramparça olan otomobilden yaralı olarak kurtuldu.