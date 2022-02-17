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    Samsun'da bir şahıs, paramparça olan araçtan sağ çıktı

    Atakum ilçesinde kontrolden çıkarak köprü bariyerine çarpan araç sürücüsü, kazayı yaralı şekilde atlattı.
    • İHA
    • 17.02.2022 - 09:05
    • Güncelleme : 17.02.2022 - 09:36
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    Samsun'da bir şahıs, paramparça olan araçtan sağ çıktı

    Samsun'un Atakum ilçesinde seyir halinde olan Ahmet Sertgün, kullandığı 55 BBR 35 plakalı otomobilin hakimiyetini kaybetti.

    Kontrolden çıkan otomobil, köprünün bariyerine çarparak durabildi.

    Kazada otomobil adeta hurdaya dönerken, şoförü ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

    ARAÇTAN SAĞ ÇIKTI

    Sertgün, paramparça olan otomobilden yaralı olarak kurtuldu.

    Samsun da bir şahıs, paramparça olan araçtan sağ çıktı #1

    Samsun da bir şahıs, paramparça olan araçtan sağ çıktı #2

    Samsun da bir şahıs, paramparça olan araçtan sağ çıktı #3

    Samsun da bir şahıs, paramparça olan araçtan sağ çıktı #4

    Samsun da bir şahıs, paramparça olan araçtan sağ çıktı #5


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