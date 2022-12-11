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    Samsun'da bira taşıyan tırın yaptığı kaza yolu trafiğe kapattı

    Samsun'da tırın makaslama yapması sonucu dorsedeki bira şişeleri yola saçılırken, kırık bira şişeleri ile kaplanan yol araç trafiğine kapandı.
    • 11.12.2022 - 15:20
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    Samsun'da bira taşıyan tırın yaptığı kaza yolu trafiğe kapattı

    Samsun'da Kavak ilçesi Samsun Ankara karayolu 34. kilometresi Tekeli mevkisinde İzmir'den yüklediği 24 ton 700 kilo ağırlığındaki biraları Ordu'daki bayiye götüren Arif Akar idaresindeki tır, kayarak makaslama yapıp yolun kenarındaki demir bariyere çarptı.

    Bira şişeleri yola saçıldı

    Kazada tırın dorsesinde bulunan bira şişeleri yola saçıldı. Yolun büyük bir bölümü kırılan bira şişeleri ile kaplandı.

    İHA'nın haberine göre Samsun Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri kapanan yolu açmak için seferber oldu.

    Kaza yerine vinç ve itfaiye ekipleri istendi. İtfaiye ekipleri yolda kırılan bira şişelerini su sıkarak temizlemeye çalıştı.

    Samsun da bira taşıyan tırın yaptığı kaza yolu trafiğe kapattı #1

    İtfaiye yolu temizledi

    Vinç yardımıyla tırın kaldırma çalışması başlatıldı. İtfaiye ekipleri yolun kenarını temizleyip araçların tek şeritten geçişini sağladı.

    Tırı kaldırma ve yol temizleme işlemleri devam ediyor. Kazayı yara almadan atlatan tır sürücüsü Arif Akar, "Önümde araba gidiyordu. Yerler de ıslaktı. Ben fren yapınca bizim araba kaymaya başladı. Bayağı da kaydık" dedi.

    Samsun da bira taşıyan tırın yaptığı kaza yolu trafiğe kapattı #2

    Samsun da bira taşıyan tırın yaptığı kaza yolu trafiğe kapattı #3

    Samsun da bira taşıyan tırın yaptığı kaza yolu trafiğe kapattı #4


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