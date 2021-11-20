Samsun'da boğularak öldürülen Songül'ün katilinden şok açıklama

Duygusal ilişki yaşadığı Songül Değirmenciyi boğarak öldüren katil zanlısı ifadesinde, 'Öldürmeyi planlamıştım' diyerek itirafta bulundu.

Samsun'da 17 Kasım gecesi, duygusal ilişki yaşadığı Songül Değirmenci'yi (44) evinde boğarak öldüren Nami Işık'ı (57) kamera kayıtlarından tepit eden ekipler çalışma başlattı.

İŞ BAŞINDA YAKALANDI

Kamu kurumunda çalıştığı öğrenilen Işık, ekipler tarafından iş başında yakalanarak gözaltına alındı.

Sorgu sırasında Songül Değirmenci'yi boğarak öldürdüğünü itiraf eden Işık, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

"ÖLDÜRMEYİ PLANLAMIŞTIM"

1 yıl önce eşinden boşandığı belirlenen Nami Işık'ın, Songül Değirmenci ile arkadaşlık kurmaya başladığı ve son zamanlarda aralarında sorunlar çıktığı öğrenildi.

Işık'ın savcılıkta verdiği ifadesinde ise "Beni maddi ve manevi olarak bitirdi. Öldürmeyi planlamıştım" dediği belirtildi.