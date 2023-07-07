Samsun'da boğulma tehlikesi geçiren gençleri polis kurtardı Samsun'da denize girip boğulma tehlikesi geçiren ve 1 saat boyunca su yüzeyinde kalmayı başaran 3 genci deniz polisi kurtardı. Gençler hastaneye kaldırıldı.

DHA

Samsun'un Çarşamba ilçesi Hürriyet Mahallesi sahilinde serinlemek için denize giren Hazal T. (14), Özgür Ç. (19) ve Eylül K. (16), bir süre sonra suda çırpınmaya başladı.

Durumu fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Polisi ekipleri sevk edildi.

Gençler su üzerinde kalmak için verdikleri 1 saatlik mücadelenin ardından ekipler tarafından kurtarılarak kıyıya çıkarıldı.

Sağlık durumları iyi

3 genç, sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Gençlerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.