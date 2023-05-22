Samsun’da borcunu ödemeyen müşterisini satırla yaralayan kasap yakalandı Arkadaşlarıyla mangal yapmak için aldığı etin parasını ödemeyen genci satırla bileğinden yaralayıp, kaçan kasap yakalandı. Saldırgan kasabın emniyetteki işlemleri sürüyor.

DHA

Alacak verecek davasında yine kan döküldü…

Bu kez başrolde bir kasap var.

Parasını ödemedi

Samsun’un Atakum ilçesi Yenimahalle Mahallesi Vatan Caddesi'nde kasap dükkanı işleten Cemal Ö. (33), bir süre önce arkadaşlarıyla mangal yapmak için aldığı etin parasını ödemeyen Murat Ö. (22) ile telefonda konuşup, 11 Mayıs gecesi buluştu.

Taraflar arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.

1 hafta sonra taburcu oldu

Kavgada Cemal Ö., satırla Murat Ö.’yü sol bileğinden yaralayarak kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye götürülen Murat Ö., 1 haftalık tedavinin ardından taburcu oldu.

Saldırgan kasap yakalandı

Polis ekipleri, olayın ardından kaçan Cemal Ö.’yü bugün yakalayarak gözaltına aldı.

Cemal Ö.’nün emniyetteki işlemleri sürüyor.