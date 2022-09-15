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    Samsun'da bu kadar da olmaz dedirten hırsızlık

    Samsun'da tramvay rayları arasındaki manyetik algılama cihazının kabloları ve kutusunu çalan bir kişi, polis tarafından kafede çay içerken yakalandı.
    • 15.09.2022 - 14:57
    • Güncelleme : 15.09.2022 - 15:40
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    Samsun'da bu kadar da olmaz dedirten hırsızlık

    Samsun'un Tekkeköy ilçesi Cumhuriyet Tramvay İstasyonu'nda 3 gün önce, geceleyin tren rayları ortasında bulunan 'LUUP bölgesi' olarak adlandırılan tramvayların manyetik algısını sağlayan anten bakır kabloları ve bağlantı kutusu çalındı.

    Tramvayların manyetik algısını sağlayan anten bakır kabloları ve bağlantı kutusunu çaldılar

    Hırsızlık olayının fark edilmesi üzerine olay polise haber verildi. Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün akşam 19 Mayıs Mahallesi'ndeki bir kafede çay içen G.K.'nin (35) şüphe üzerine üst aramasını yaptı.

    Polis ekiplerince yapılan araştırmada, G.K.'nin tramvay istasyonundaki hırsızlık olayının şüphelisi olduğu tespit edildi.

    Tutuklandı

    Bir başka hırsızlık olayından da arandığı belirlenen G.K. gözaltına alındı.

    İHA'nın haberine göre polisteki sorgusunun ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edilen G.K., çıkarıldığı mahkemece 2 ayrı hırsızlık suçundan ayrı ayrı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Samsun da bu kadar da olmaz dedirten hırsızlık #1

    Samsun da bu kadar da olmaz dedirten hırsızlık #2

    Samsun da bu kadar da olmaz dedirten hırsızlık #3


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