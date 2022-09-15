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- Samsun'da bu kadar da olmaz dedirten hırsızlık
Samsun'da bu kadar da olmaz dedirten hırsızlık
- 15.09.2022 - 14:57
- Güncelleme : 15.09.2022 - 15:40
Samsun'un Tekkeköy ilçesi Cumhuriyet Tramvay İstasyonu'nda 3 gün önce, geceleyin tren rayları ortasında bulunan 'LUUP bölgesi' olarak adlandırılan tramvayların manyetik algısını sağlayan anten bakır kabloları ve bağlantı kutusu çalındı.
Tramvayların manyetik algısını sağlayan anten bakır kabloları ve bağlantı kutusunu çaldılar
Hırsızlık olayının fark edilmesi üzerine olay polise haber verildi. Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün akşam 19 Mayıs Mahallesi'ndeki bir kafede çay içen G.K.'nin (35) şüphe üzerine üst aramasını yaptı.
Polis ekiplerince yapılan araştırmada, G.K.'nin tramvay istasyonundaki hırsızlık olayının şüphelisi olduğu tespit edildi.
Tutuklandı
Bir başka hırsızlık olayından da arandığı belirlenen G.K. gözaltına alındı.
İHA'nın haberine göre polisteki sorgusunun ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edilen G.K., çıkarıldığı mahkemece 2 ayrı hırsızlık suçundan ayrı ayrı tutuklanarak cezaevine gönderildi.