Samsun'da buğday yüklü kamyon devrildi: 2 yaralı
İHA

Samsun'un Havza ilçesinde Ankara yolu üzerindeki Karageçmiş Mahallesi mevkisinde Celalettin B. idaresindeki 19 LH 107 plakalı buğday yüklü kamyon, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yan yattı, buğday yola saçıldı.

Kazada sürücü Celalettin B. ile kardeşi Niyazi B. yaralandı.

Hastaneye kaldırıldılar

Yaralılar olay yerine gelen ambulansla Havza Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yol bir süre trafiğe kapatıldı

Devrilen kamyon ve yola saçılan buğday nedeni Ankara- karayolu bir süre trafiğe kapandı.

Samsun'da buğday yüklü kamyon devrildi: 2 yaralı
Samsun'da buğday yüklü kamyon devrildi: 2 yaralı
Samsun'da buğday yüklü kamyon devrildi: 2 yaralı