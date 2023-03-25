Samsun'da buğday yüklü kamyon devrildi: 2 yaralı

İHA
Samsun'un Havza ilçesinde Ankara yolu üzerindeki Karageçmiş Mahallesi mevkisinde Celalettin B. idaresindeki 19 LH 107 plakalı buğday yüklü kamyon, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı.
Çarpmanın etkisiyle kamyon yan yattı, buğday yola saçıldı.
Kazada sürücü Celalettin B. ile kardeşi Niyazi B. yaralandı.
Hastaneye kaldırıldılar
Yaralılar olay yerine gelen ambulansla Havza Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Yol bir süre trafiğe kapatıldı
Devrilen kamyon ve yola saçılan buğday nedeni Ankara-Samsun karayolu bir süre trafiğe kapandı.