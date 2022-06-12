Samsun'da cadde ortasında silahlı saldırı: 2 yaralı

İki kişi, kimliği bilinmeyen bir şahıs tarafından kurşunların hedefi oldu. Yaralıların hastanedeki yaşam mücadelesi sürerken polis saldırganı arıyor.

Samsun'un Liman Mahallesi Ebusuud Efendi Caddesi'nde kimliği belirsiz bir kişi, sebebi öğrenilemeyen nedenle silahlı saldırı düzenledi.

Saldırıda M.O.(34) sol bacak ve karın boşluğundan, N.B.(24) sol bacak, kasık ve baldırından yaralandı.

Olayı fark eden çevredekiler polis ve sağlık ekiplerini arayarak yardım istedi.

Hastaneye kaldırıldılar

Yaralılardan M.O., ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülürken N.B. ise Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hayati tehlikeleri devam ediyor

İlk müdahalesi Gazi Devlet Hastanesi'nde yapılan N.B., Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilirken her iki yaralının da hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Soruşturma başlatıldı

İHA'nın haberine göre; kimliği henüz belirlenemeyen şahsı arama çalışmaları sürerken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.