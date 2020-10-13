Dolar
7.8946
0.0735%
Euro
9.3174
-0.1682%
Altın
1917.41
-0.2849%
Borsa
1178.35
0%
G. Altın
485.877
-0.3527%
Bitcoin
91049.15
0.0541%
EXEN Coin
12.63
-2.55%
19ºC
İstanbul
Güneşli 19 C

    Samsun'da, çaldıkları altını polis aracına saklayan hırsızlar tutuklandı

    Hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan ve çaldıkları altınları karakola götürülmek için bindirildikleri polis otosuna saklayan 3 kadın, cezaevine gönderildi.
    • DHA
    • 13.10.2020 - 09:05
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Samsun'da, çaldıkları altını polis aracına saklayan hırsızlar tutuklandı

    Samsun İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Atakum Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri, Sinan Mahallesi’nde 4 farklı evden para ve ziynet eşyaları çalındığı ihbarı üzerine inceleme başlatmıştı.

    SİMİT YERKEN YAKALANDILAR

    Kimlikleri tespit edilen Kader G. (38), kızı Mine G. (19) ve akrabaları Nazlı Ş. (20), kentte bir pastanede simit yedikleri sırada yakalanmıştı.

    POLİS ARACINA ALTIN SAKLADILAR

    Gözaltına alınan şüphelilerin, hırsızlık için girdikleri evdeki kapı dilini düşürmek için özel yapılmış aparat ve altınları, emniyete götürülmek için konuldukları polis otosu içine sakladıkları tespit edilmişti.

    Aparat ve altınlar görevli memurlar tarafından fark edilirken, üzerlerinde 10 bin 600 TL para ele geçirilen şüphelilerin, yakalandıkları gün başka bir adrese de hırsızlık amaçlı girdikleri ve toplam 4 hırsızlık olayında 17 bin 580 TL, 2 çeyrek altın ve 1 gram altın çaldıkları belirlenmişti.

    Samsun da, çaldıkları altını polis aracına saklayan hırsızlar tutuklandı #1

    YÖNTEMLERİ ORTAYA ÇIKTI

    Şüphelilerin belirledikleri adreslerin ziline bastıkları, kapıyı açan olmazsa hırsızlık amaçlı girdikleri, kapı açılırsa da adres sormak gibi bahanelerle evden uzaklaştıkları öğrenildi.

    Aparat kullanarak kapı dili düşürme yöntemiyle hırsızlık yaptıkları saptanan şüphelilerin haklarında çok sayıda suç kaydı olduğu da ortaya çıktı.

    TUTUKLANDILAR

    Şüpheliler, teslim edildikleri Hırsızlık Bürosu’ndaki ifadelerinin ardından sevk edildikleri adliyede, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

    Samsun da, çaldıkları altını polis aracına saklayan hırsızlar tutuklandı #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir