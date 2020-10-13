Samsun'da, çaldıkları altını polis aracına saklayan hırsızlar tutuklandı

Hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan ve çaldıkları altınları karakola götürülmek için bindirildikleri polis otosuna saklayan 3 kadın, cezaevine gönderildi.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Atakum Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri, Sinan Mahallesi’nde 4 farklı evden para ve ziynet eşyaları çalındığı ihbarı üzerine inceleme başlatmıştı.

SİMİT YERKEN YAKALANDILAR

Kimlikleri tespit edilen Kader G. (38), kızı Mine G. (19) ve akrabaları Nazlı Ş. (20), kentte bir pastanede simit yedikleri sırada yakalanmıştı.

POLİS ARACINA ALTIN SAKLADILAR

Gözaltına alınan şüphelilerin, hırsızlık için girdikleri evdeki kapı dilini düşürmek için özel yapılmış aparat ve altınları, emniyete götürülmek için konuldukları polis otosu içine sakladıkları tespit edilmişti.

Aparat ve altınlar görevli memurlar tarafından fark edilirken, üzerlerinde 10 bin 600 TL para ele geçirilen şüphelilerin, yakalandıkları gün başka bir adrese de hırsızlık amaçlı girdikleri ve toplam 4 hırsızlık olayında 17 bin 580 TL, 2 çeyrek altın ve 1 gram altın çaldıkları belirlenmişti.

YÖNTEMLERİ ORTAYA ÇIKTI

Şüphelilerin belirledikleri adreslerin ziline bastıkları, kapıyı açan olmazsa hırsızlık amaçlı girdikleri, kapı açılırsa da adres sormak gibi bahanelerle evden uzaklaştıkları öğrenildi.

Aparat kullanarak kapı dili düşürme yöntemiyle hırsızlık yaptıkları saptanan şüphelilerin haklarında çok sayıda suç kaydı olduğu da ortaya çıktı.

TUTUKLANDILAR

Şüpheliler, teslim edildikleri Hırsızlık Bürosu’ndaki ifadelerinin ardından sevk edildikleri adliyede, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.