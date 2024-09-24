Samsun'da korkunç olay...
İlkadım elektrikçi dükkanı sahibi F.S.(29), yanında çalışan işçisi 19 yaşındaki Y.E.G.'nin uyuşturucu sattığını öğrendi.
Duruma sinirlenen F.S., Y.E.G.'yle karşılaşınca genç çocuğu feci şekilde darbetti.
AKCİĞERLERİ SÖNDÜ
Darp sonucu yaralanan Y.E.G., kendi imkanlarıyla Gazi Devlet Hastanesi'ne gitti.
Hastanede tedavi altına alınan Y.E.G.'nin, darp sonucu akciğerinin söndüğü ve hayati tehlikesinin bulunduğu tespit edildi.
Y.E.G., patronu F.S.'nin kendisini Polatlı Bulvarı Köprüsü'nde darbettiğini söyledi.
ŞİKAYETÇİ OLDU
Genç adam, iş yeri sahibinden şikayetçi olduğunu beyan etti.
İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan F.S., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.
TUTUKLANDI
Nöbetçi mahkemeye ifade veren F.S., tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.
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