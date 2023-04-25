Samsun'da camiden para çalan 2 hırsız tutuklandı Samsun'da, Ramazan Bayramı'nda cami kumbarasından para çalan 2 hırsız tutuklanırken, keyifli halleri dikkat çekti.

İHA

Samsun'un Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Türkiş Camii'nde Ramazan Bayramı sabahı saat 05.00 sıralarında meydana gelen olayda, camideki yardım kumbarasının asma kilidi kırılarak içindeki yaklaşık bin 500 lira para çalındı.

Olay sonrası polise haber verildi.

Denizevleri Polis Merkezi ekipleri olayla ilgili G.E. ve B.Ç. adlı kadını yakalayarak gözaltına aldı.

Tutuklandılar

Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen G.E. ve B.Ç., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gülümseyerek el salladı

Pişkin hırsız B.Ç. adlı genç kadının adliye çıkışı gazetecilere gülümseyerek el sallayıp "Kolay gelsin" demesi ve bir başka suçtan tutuklanan bir kadına seslenerek cezaevinde kalacağı koğuşun adını vermesi dikkat çekti.