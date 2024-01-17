Samsun'da "çanak" tartışması ölüme sürükledi Bir kişi evlerinin çatısında ağabeyi ile çanak anten yüzünden çıkan tartışmada yaşanan arbede sırasında, çatıdan balkona düşerek hayatını kaybetti.

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İHA

Samsun'un İlkadım ilçesi Anadolu Mahallesi'nde yaşayan Kemal Çakır, 3 katlı aile apartmanında çatıya çıkarak ağabeyi Ahmet Çakır'ın çanak antenine müdahale etti.

Televizyon yayınını bozmaya çalışmak için müdahale eden Kemal Çakır'ın yanına ağabeyi Ahmet Çakır geldi.

Kardeşinin peşinden çatıya çıkan Ahmet Çakır, olaya müdahale etmek istedi. İki kardeş arasında arbede çıktı.

Arbede sırasında çatıdan 3. katın balkonuna kafa üstü düşen Kemal Çakır ağır yaralandı.

Kurtarılamadı

Ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Kemal Çakır'ın, hastaneye götürüldüğünde kalbi durdu.

Acil serviste yapılan müdahalelere rağmen Kemal Çakır, kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ahmet Çakır, polis tarafından gözaltına alındı.

Aynı yerde ikinci olay

Kemal Çakır'ın, daha önce de ağabeyinin televizyonunun çanak antenine zarar verdiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)