Samsun’da çarptığı yaralıyı yolun ortasında bıraktı, 3 araç kaza yaptı

Karşıya geçmekte olan Hakan Çakalok’a çarpan araç, olay yerinden kaçtı. Yolun ortasında yaralı halde kalan Çakalok’a çarpmamak için 3 araç kaza yaptı.

Samsun'un İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi İlkadım Bulvarı’nda yolun karşısına geçmekte olan Hakan Çakalok'a (41) plakası ve sürücüsü tespit edilemeyen hafif ticari araç çarpıp kaçtı.

Çakalok, yaralı halde yolun ortasında kaldı.

Otomobili ile seyir halinden olan Bayram Çeliker, yol üzerinde yatan Çakalok’u görünce çarpmamak için direksiyonu kırdı.

KALDIRIMA ÇIKTI

Kaldırıma çıkan otomobilin sağ lastiği patladı.

Bu sırada otomobili ile seyir halinde olan Ahmet Konukseven de yaralıya çarpmamak için yavaşladı.

MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ

Arkadan gelen Mehmet Özer yönetimindeki otomobil ile Orhan Uslu idaresindeki hafif ticareti araç da Konukseven’in otomobiline çarptı.

Kazada maddi hasar meydana geldi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Çakalok, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansa alınarak Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.