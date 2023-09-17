İHA
Samsun'da korku dolu anlar yaşandı.
Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde bulunan metruk bir binadan sesler yükseldi.
Bina boşluğuna düştü
Filistin uyruklu 13 yaşındaki Abdallah A. adlı çocuk, oyun oynamak için binanın çatısına çıktı.
Bu sırada iki bina arasındaki boşluğa düştü.
Hastaneye kaldırıldı
Olayı görenler durumu sağlık ekiplerine bildirdi.
Yaralanan Abdallah A. ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)