Samsun'da cenaze aracının çarptığı yaşlı adam öldü

İHA
Samsun'da yaşanılan kazada kan aktı..
Atakum ilçesi İncesu Yalı Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda, Anıl L. idaresindeki belediyeye ait 55 ATK 13 plakalı cenaze aracı, yolun karşısına geçen 61 yaşındaki Hasan Sözen'e çarptı.
Kazada Hasan Sözen ile araç sürücüsü yaralandı.
Hayatını kaybetti
Ağır yaralanan Sözen, kaldırıldığı Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesinde hayatını kaybetti.
Sürücü serbest bırakıldı
Tedavisinin ardından Recep Tokur Polis Merkezi ekipleri tarafından gözaltına alınan sürücü ise bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.
Sürücü, çıkarıldığı mahkemece yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.