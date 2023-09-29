Samsun'da cenaze dönüşü korkunç kaza Cenaze dönüşü taksinin takla atması sonucunda 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaney kaldırılırken, kazayla ilgili ise soruşturma başlatıldı.

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İHA

Samsun'un Kavak ilçesi Samsun Ankara kara yolu Çakallı mevkisinde gece saatlerinde korkunç bir kaza meydana geldi.

Bir cenazeye katılan ve Ordu'nun Fatsa ilçesinden dönenleri taşıyan taksi takla attı.

Şinaşi Baş idaresindeki taksi, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak orta refüjdeki aydınlatma direğine çarptı ve takla atarak yan yattı.

4 kişi yaralandı

Kazada, taksi şoförü Şinasi Baş ile akrabaları Hamide Erdoğan, İsmet Aslantürk ve Sebahat Özcan yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındılar. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)