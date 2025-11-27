Samsun'da cezaevinden izinli çıkıp akrabasını öldüren şahsa müebbet hapis

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Samsun’un Atakum ilçesi Çakırlar Yalı Mahallesi’nde 17 Kasım 2024’te meydana gelen ve bir kişinin ölümüne yol açan olayla ilgili yürütülen davada karar çıktı. 2017 yılında bir müteahhidin damadını öldürmek suçundan 25 yıl hapis cezası alan ve cezaevinden izinli çıkan Bora Karaca (50), kaldığı evde yaşanan yeni bir cinayet nedeniyle yeniden yargılandı.

CEZAEVİ İZNİNDE EV TOPLANTISI KANLI BİTTİ

Cezaevinden izinli olarak çıkan Karaca, aynı cezaevinde tanıştığı Batuhan Ö. (28) ile evinde buluştu. İkili alkol alırken, aynı binada oturan Karaca’nın akrabası Kani Timur Ünal (52) da eve geldi. İddiaya göre taraflar arasında tartışma çıktı ve Bora Karaca, akrabasını tabancayla sağ dizinden vurarak yaraladı.

Yaralıyı evde bırakıp çıkan Karaca ve Batuhan Ö., daha sonra Arife B. (23) adlı kadını da yanlarına alarak evden ayrıldı. Karaca geceyi bir otelde geçirirken, Batuhan Ö. alkolün etkisi geçince polis arayıp durumu bildirdi.

YARALI AKRABASI EVDE ÖLÜ BULUNDU

İhbar üzerine 20 saat sonra çilingir yardımıyla eve giren Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Kani Timur Ünal’ı kan kaybından hayatını kaybetmiş halde buldu. Bora Karaca kaldığı otelde gözaltına alındı; Batuhan Ö. ve Arife B. de soruşturma kapsamında yakalandı.

Karaca ifadesinde, akrabasının kendini kazara vurduğunu öne sürerek suçlamaları kabul etmedi.

MÜEBBET HAPİS CEZASI ALDI

Samsun 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın son duruşmasında karar açıklandı.

Mahkeme, Bora Karaca’yı:

“Adam öldürmek” suçundan müebbet hapis,

“Ruhsatsız silah bulundurmak” suçundan 2 yıl hapis ve 6 bin TL adli para cezası

ile cezalandırdı.

Aynı davada yargılanan Batuhan Ö. ve Arife B. hakkında ise beraat kararı verildi.