Samsun'da cinsel istismardan tutuklandı Samsun'da, aracıyla götürdüğü boş arazide genç kadına cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İHA

Samsun’un İlkadım ilçesi Kadamut Mahallesi'nde K.D.(19) adlı kadın, kendisini aracıyla alıp boş araziye götürerek burada cinsel istismarda bulunduğunu iddia ettiği Ö.A.(25) hakkında olaydan 2 gün sonra şikayetçi oldu.

Ö.A., İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alındı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Ö.A., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Nöbetçi mahkemeye ifade veren şahıs, tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)