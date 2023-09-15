Samsun'da çocuğu taciz eden yaşlı adamı mahalleli linç etti Küçük yaşta çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen şahsa mahalle sakinleri linç girişiminde bulundu. Yaralanan şahıs hastaneye kaldırıldı.

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İHA

Samsun'un İlkadım ilçesinde küçük çocuğa cinsel istismar olayı yaşandı

Küçük yaşta çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen K.Y. (60), evinin yanında toplanan mahalle sakinleri tarafından linç edildi.

K.Y. evine kaçarak canını kurtardı. Olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Polis, vatandaşları yatıştırmak için büyük gayret gösterdi.

Dayaktan kolu çatladı

Polis tarafından kaçırılarak sivil polis aracına bindirilen K.Y., Gazi Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Darp sonucu sağ kolunda çatlak oluşan, çeşitli yerlerinden yaralanan şahıs, hastanede tedavi altına alındı.

Mağdur çocuğun ifadesine başvurulduğu ve K.Y. hakkında gözaltı kararı bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)