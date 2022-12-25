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    Samsun'da çocuğunun balkondan düştüğünü gören anne de düştü

    2.5 yaşındaki Suriye uyruklu Edeep Bader Oujan'ın balkondan düştüğünü gören anne Turkıeh Dujan, yardıma koşarken düşüp yaralandı. Anne ile oğlu, hastaneye beraber kaldırıldı.
    • 25.12.2022 - 18:48
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    Samsun'da çocuğunun balkondan düştüğünü gören anne de düştü

    Samsun'un Canik ilçesine bağlı Soğuksu Mahallesi'nde, 2.5 yaşındaki Suriye uyruklu Edeep Bader Oujan, birinci kattaki evlerinin balkondan yere düştü.

    Çocuğun düştüğünü gören komşular, polise ve sağlık ekiplerine haber vererek yardım istedi.

    Bakkaldan ekmek almadan dönen anne Turkıeh Oujan, balkondan düşen çocuğunu görünce yanına koşarken düşüp yaralandı.

    Anne ve oğlu tedavi altına alındı

    Olay yerine gelen ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralı çocuk, tedavi altına alındı.

    Yaralı anne için de polis ekipleri olay yerine ambulans istedi. Hamile olduğu öğrenilen anne Turkıeh Dujan da ambulansla aynı hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

    İHA'nın haberine göre; anne ve oğlunun sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Samsun da çocuğunun balkondan düştüğünü gören anne de düştü #1

    Samsun da çocuğunun balkondan düştüğünü gören anne de düştü #2

    Samsun da çocuğunun balkondan düştüğünü gören anne de düştü #3

    Samsun da çocuğunun balkondan düştüğünü gören anne de düştü #4

    Samsun da çocuğunun balkondan düştüğünü gören anne de düştü #5

    Samsun da çocuğunun balkondan düştüğünü gören anne de düştü #6


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