Samsun'da dalgalar kıyıyı aşındırdı, deniz evlere yaklaştı

Sancalı Mahallesi'nde dalgaların kıyıda oluşturduğu aşınma nedeniyle, deniz evlere yaklaştı. Bazı evlerin denizle mesafesinin 30 metreye kadar düştüğü görüldü.

Samsun’un Terme ilçesine bağlı 58 haneli Sancalı Mahallesi'ndeki kumla kaplı kıyı şeridinde, rüzgarla birlikte etkili olan dalgalar nedeniyle aşınma meydana geldi, deniz karaya yaklaştı.

Evler ile deniz arasındaki mesafenin, her geçen gün daraldığı görüldü.

DHA’nın haberine göre, bazı evlerin denize uzaklığı 30 metrelere kadar düştü, kıyı erozyonu mahalle yoluna yaklaştı. Hem toprak hem de ağaç kaybı yaşayan mahalleli, yetkililerden çözüm bulunmasını istedi.

“Deniz suyu normalde 150 metre uzağımızdaydı fakat şimdi evlerimize ve yola yaklaştı”

Mahallede oturan Okay Zorlu, değişen iklim koşulları nedeniyle dalgaların artmaya başladığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Hemen yakınında dalgakıran var ama yetmediği yerlerde deniz karadan yemeye başladı. Denizin kenarında çam ağaçlarım vardı, onları tamamen yerinden söktü. Deniz suyu normalde 150 metre uzağımızdaydı fakat şimdi evlerimize ve yola yaklaştı.”





“Evlerimiz çok yakın su böyle giderse alır gider”

Dalgaların kumsalı yok ettiğini söyleyen Nuri Yıldız ise, “Evlerimiz çok yakın su böyle giderse alır gider. Tedirginiz, korkuyoruz. Bir çözüm bulunmasını istiyoruz.” diye konuştu.