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    Samsun'da DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı

    DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen operasyonda gözaltı kararı verilen Iraklı uyruklu 7 şüpheliden 6'sı yakalanarak gözaltına alındı.
    • AA
    • 06.04.2022 - 09:23
    • Güncelleme : 06.04.2022 - 09:32
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    Samsun'da DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı

    Emniyet güçlerinin terör örgütleriyle mücadelesi aralıksız devam ediyor.

    Samsun'da, terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik operasyon başlatıldı.

    7 GÖZALTI KARARI

    Bu kapsamda geçmiş dönemlerde Irak ve Suriye'de terör örgütü içerisinde bulundukları yönünde haklarında istihbari bilgi bulunan 7 Iraklı hakkında gözaltı kararı verildi.

    6'SI YAKALANDI

    İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele, İstihbarat ve Özel Harekat Şubesi ekiplerince İlkadım, Atakum ve Tekkeköy ilçelerinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda Irak uyruklu 6 şüpheli yakalandı.

    Operasyonda, zanlılara ait dijital materyallere el konuldu.Bir şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

    Samsun da DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı #1


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