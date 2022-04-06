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- Samsun'da DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı
Samsun'da DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı
DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen operasyonda gözaltı kararı verilen Iraklı uyruklu 7 şüpheliden 6'sı yakalanarak gözaltına alındı.
- AA
- 06.04.2022 - 09:23
- Güncelleme : 06.04.2022 - 09:32
Emniyet güçlerinin terör örgütleriyle mücadelesi aralıksız devam ediyor.
Samsun'da, terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik operasyon başlatıldı.
7 GÖZALTI KARARI
Bu kapsamda geçmiş dönemlerde Irak ve Suriye'de terör örgütü içerisinde bulundukları yönünde haklarında istihbari bilgi bulunan 7 Iraklı hakkında gözaltı kararı verildi.
6'SI YAKALANDI
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele, İstihbarat ve Özel Harekat Şubesi ekiplerince İlkadım, Atakum ve Tekkeköy ilçelerinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda Irak uyruklu 6 şüpheli yakalandı.
Operasyonda, zanlılara ait dijital materyallere el konuldu.Bir şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.