Samsun'da DEAŞ şüphelisi 2 kişiye adli kontrol uygulandı

İHA
Terörle mücadele her alanda devam ediyor...
Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yapan Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik Atakum ve İlkadım ilçelerinde bulunan çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
9 kişi gözaltına alındı
Operasyonda Irak uyruklu 9 kişi gözaltına alındı.
Gözaltına alınan DEAŞ şüphelilerinin emniyetteki sorgulanmaları devam ederken, işlemleri tamamlanan 2 kişi Samsun Adliyesine sevk edildi.
2 kişiye adli kontrol uygulandı
Nöbetçi mahkemeye ifade veren yabancı uyruklu 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.