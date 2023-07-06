Samsun'da DEAŞ şüphelisi 2 kişiye adli kontrol uygulandı
İHA

Terörle mücadele her alanda devam ediyor...

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yapan Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, örgütü DEAŞ'a yönelik Atakum ve İlkadım ilçelerinde bulunan çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

9 kişi gözaltına alındı

Operasyonda Irak uyruklu 9 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan DEAŞ şüphelilerinin emniyetteki sorgulanmaları devam ederken, işlemleri tamamlanan 2 kişi Samsun Adliyesine sevk edildi.

2 kişiye adli kontrol uygulandı

Nöbetçi mahkemeye ifade veren yabancı uyruklu 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.