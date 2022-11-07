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Samsun'da dehşet kaza: 1 ölü, 7 yaralı

Samsun'da dehşet kaza: 1 ölü, 7 yaralı

Asarcık ilçesinde iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken 7 kişi de yaralandı. Yaralılardan 1'inin durumunun ağır olduğu aktarıldı.