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- Samsun'da dehşet kaza: 1 ölü, 7 yaralı
Samsun'da dehşet kaza: 1 ölü, 7 yaralı
Asarcık ilçesinde iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken 7 kişi de yaralandı. Yaralılardan 1'inin durumunun ağır olduğu aktarıldı.
- 07.11.2022 - 17:25
- Güncelleme : 07.11.2022 - 17:34
Samsun'un Asarcık ilçesinde yaşanan kaza can aldı.
İmamlı Mahallesi'nde yaşanan olayda, Cevdet Diril kontrolündeki hafif ticari araç ile karşı yönden gelen Rahmi Sancak idaresindeki Samsun Büyükşehir Belediyesi'ne ait hafif ticari araç, kafa kafaya çarpıştı.
İHA'nın haberine göre, yaşanan dehşet kazada 8 kişi yaralandı.
1 kişi yaşamını yitirdi
Yaralılardan Samsun Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeler Daire Başkanlığında mevsimlik işçi olduğu bildirilen Cengiz Çavuş (49), kaldırıldığı Kavak Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
Biri Büyükşehir Belediyesi Çözüm Merkezi personeli 7 yaralıdan durumu ağır olanların, Samsun'daki hastanelere sevk edildiği öğrenildi.